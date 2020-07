Paolo Crepet e la sua idea di “Libertà” questa sera al Castello di Santa Severa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa sera per “Caffeina Festival Sere d’Estate”, al castello di Santa Severa arriva lo psichiatra, sociologo e opinionista, molto amato dagli spettatori dei talk show televisivi Paolo Crepet che, presenterà nella sua veste di saggista, il suo ultimo libro: ”Libertà”. E sarà per il pubblico, che potrà godere negli spazi all’aperto dell’antico borgo medievale, una rara ’occasione per compiere un inatteso viaggio introspettivo alla ricerca anche della propria e personale idea di Libertà.“Così una sera mi è tornata alla memoria una sensazione lontana, ma vivissima: quella che accompagnava i miei passi di bambino dal bagnasciuga verso il mare nelle estati trascorse a Milano Marittima con la famiglia. Una percezione di “transizione” che avvertivo-si racconta Crepet - quando la sabbia sotto i piedi cominciava a perdere consistenza, mentre io non ero ancora in grado di galleggiare sull’acqua».L’appuntamento, sarà reso più accattivante da un reading con la voce narrante di una attrice e dalla suggestiva location di un palco allestito ai piedi dell'antica Torre Saracena.