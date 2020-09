Civitavecchia, inaugurata la panchina rossa dedicata a Pamela Mastropietro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' stata inaugurata mercoleddì pomeriggio a Campo dell'Oro la panchina rossa in ricordo di Pamela Mastropietro, la ragazza barbaramente uccisa a Macerata nel 2018 e che in precedenza aveva frequentato spesso Civitavecchia e Santa Marinella.L'iniziativa è stata presa da Azzurro Donna e dalla sua coordinatrice regionale Emanuela Mari, che è anche presidennte del consiglio comunale di Civitavecchia. La panchina è stata donata dall'imprenditore Stefano Marino. Alla cerimonia sono intervenuti la mamma di Pamela, Alessandra Verni e lo zio, Marco Valerio Verni, che nel suo intervento ha sottolineato la necessità di maggiore sicurezza e di battersi contro l'uso di droghe. Presente anche il sindaco Ernesto Tedesco, il quale ha ricordato l'importanza di lottare contro la violenza sulle donne.La Mari, invece, dopo aver ringraziato Marino, ha messo in evidenza come la posa della panchina si inserisca all'interno del progetto di riqualificazione urbanistica, sociale e di decoro delle periferie cittadine. .