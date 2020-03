© RIPRODUZIONE RISERVATA

Duttilità, fantasia e tanta voglia di reagire. È un mix di fattori quello che sta spingendo alcuni commercianti locali a non gettare la spugna in una fase così critica. L'emergenza Coronavirus è un gancio da cui sarà veramente difficile rialzarsi senza dover affrontare conseguenze pesanti nel prossimo futuro. Ma intanto non stare fermi e inventarsi anche solo una piccola entrata può servire a tenere alto il morale e a non deprimere troppo le tasche. Così, anche a Civitavecchia, non ci sono soltanto i locali che fanno ristorazione a muoversi con le consegne a domicilio. Informazione e cultura, infatti, sono dei capisaldi anche in tempi così bui per il nostro Paese.Le edicole, ad esempio, cercano di tenere botta. L'editoria è in crisi da tempo, ma in questi giorni cresce la voglia di restare informati, soprattutto da parte di quell'utenza un po' in là con gli anni, priva di dimestichezza con i canali web. «Riusciamo a vendere un po' di copie spiega un titolare di un'edicola di via Baccelli anche grazie alle consegne che facciamo a casa dei nostri clienti storici. Parliamo soprattutto di anziani, i quali sono ormai abituati da tempo a fare colazione con davanti a sé il proprio quotidiano preferito da sfogliare». Informazione e cultura si diceva, perché anche le librerie provano a dare una sterzata puntando sulla consegna diretta. A Civitavecchia sono due gli esercizi che lo fanno: la libreria Mondadori, sita in viale della Vittoria e la libreria Dettagli in via Guglielmotti. Come funziona? Lo spiegano i diretti interessati: «Ci arriva l'ordine direttamente per telefono, noi raccogliamo la richiesta del libro che si vuole acquistare e lo portiamo al domicilio indicato, lasciandolo davanti alla porta». E le richieste ci sono (anche se la Mondadori ha sospeso il servizio per qualche giorno), segno che la gente, costretta a rimanere in casa si rifugia anche nella lettura per ammazzare il tempo, approfondire qualche tematica o semplicemente per gustarsi un racconto del proprio autore/genere preferito.Dulcis in fundo c'è anche l'aspetto visivo, legato appunto alle immagini, che può sorprendentemente fare la differenza. E' il caso di chi si occupa di fotografia e riesce a vendere anche questo prodotto in un momento di magra assoluta. Obiettivo immagine, in via Calisse, mette infatti a disposizione delle consegne a casa. «E' un'idea che ci è venuta in mente in occasione della festa del papà, visto che per questa ricorrenza ci sono sempre diversi ordini spiega Alessio, il titolare del negozio -. E' bello che anche in tempi così cupi si possa sorridere, anche grazie al nostro lavoro». Cornici ma pure stampe su magliette e vari oggetti. Infine c'è spazio anche per i bimbi che possono consolarsi, visto che la Nuova Mongolfiera, in via XVI Settembre, consegna a domicilio giocattoli, album e pennelli per disegni. Una manna per le mamme che devono gestire i propri figli in casa tutto il giorno. Insomma, si cerca di resistere usando soprattutto creatività e spirito di adattamento.