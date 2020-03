© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pregare ai tempi del Coronavirus. Acquasantiere vuote. No scambio della pace. Ostia sulle mani e non in bocca. Catechismo e benedizioni pasquali sospese. Matrimoni o battesimi semi deserti. Sospensione della distribuzione di vestiario usato. Dopo il decreto del Consiglio dei ministri, la Diocesi, recependo anche le indicazioni Cei, ha stilato un vademecum da seguire in chiesa. E annuncia che, anche se il territorio non rientra nelle zone a rischio, e si possono dunque continuare le messe settimanali e domenicali, pur con le dovute accortezze, i sacerdoti che celebrano di domenica devono ricordare ai presenti di mantenere la debita distanza da chi è loro accanto. Fino al 3 aprile, poi, alla luce del divieto su tutto il territorio nazionale di ogni tipo di manifestazione in luoghi pubblici o privati, il vescovo Luigi Marrucci ha così deciso: battesimi, matrimoni o funerali con pochissimi parenti o cerimonia rinviata. Prime comunioni e cresime slittate a dopo Pasqua. Niente catechismo per bambini, giovani e adulti fino alla ripresa delle lezioni scolastiche. Anche le benedizioni pasquali delle case sono ferme. Rimangono tutte confermate, invece, adorazioni eucaristiche, via crucis o santo rosario visto il numero esiguo di partecipanti. Fino al 4 aprile, inoltre, l'ufficio scuola sospende gli incontri del 6, 8, 20 marzo e del 3 aprile; la scuola di formazione teologico-pastorale, le lezioni del 7, 21 marzo e 4 aprile; gli uffici Pastorali famiglia e Giovanile-Vocazionale sospende la lectio-divina il 13 marzo, via crucis del 31 marzo a Civitavecchia e 3 aprile a Tarquinia; l'ufficio Ecumenismo e dialogo interreligioso sospende l'incontro 24 marzo presso la Chiesa del Nazareno. Congelati anche alcuni ritiri del clero, le Sante messe per Mondo Nuovo (2 aprile) e il Ponte (4 aprile). Confermate un'ordinazione sacerdotale per l'8 marzo, messa e adorazione per il Signore del 20-21 marzo e messa in suffragio dei vescovi Girolamo e Carlo del 22 marzo, reputate normali celebrazioni domenicali. Monsignor Marrucci invita le comunità a non interrompere le attività dei servizi caritativi, dei Centri di ascolto parrocchiali e a pregare più intensamente in questo momento così particolare.