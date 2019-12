© RIPRODUZIONE RISERVATA

In città, da questo fine settimana, grazie alle tante iniziative promosse dai commercianti e dalle associazioni cittadine, si respirerà aria di Natale. Se per le luminarie pubbliche si dovrà forse attendere (il sindaco Ernesto Tedesco conta comunque di accenderle per domenica), da venerdì inizieranno le attività del fitto calendario di eventi promosso dai commercianti di corso Centocelle. Luci colorate, mercatini, musica e artisti di strada animeranno l’isola pedonale. Da sabato si apriranno anche le porte della Cittadella della Musica con un concerto organizzato dall’associazione Forte Festival, mentre domenica alle ore 17.30 si esibirà il coro gospel a piazza Fratti.Addobbata, già da alcuni giorni, anche via Zara, dove il 15 dicembre i commercianti della zona del Ghetto hanno organizzato un laboratorio creativo per i bambini che potranno realizzare le palle di Natale da appendere all’albero luminoso installato nella piazza. Dal 20 di dicembre per i più piccoli si apriranno le porte della casa di Babbo Natale, allestita nella Cittadella della Musica a cura dell’associazione “Blue in the face” che ha organizzato anche la lettura di favole itineranti per il centro storico e giochi con l’Elfo Piripò. A piazza della Vita verrà installata una pista di pattinaggio su ghiaccio e anche i ragazzi delle scuole parteciperanno con spettacoli musicali. Concerti si susseguiranno per tutto il mese di dicembre, alcuni dei quali curati dall’Unione musicale civitavecchiese. Dal 19 al 23 dicembre, invece, via Montegrappa diventerà il palco per music band e artisti locali che si esibiranno dalle ore 21. Non mancheranno gli appuntamenti tradizionali con la mostra alla Rocca, i presepi viventi promossi dalla ProLoco alle Terme Taurine e a piazzetta Santa Maria dalla Comunità Mondo Nuovo e la serata del 23 dedicata alle pastorelle.E per la notte di Capodanno torna quest'anno la festa in piazza organizzata dall’associazione Audio Magazine. Il direttore artistico è il noto cantante civitavecchiese Max Petronilli.(servizio completo domani sul Messaggero edizione Civitavecchia).