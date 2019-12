Natale in città, week and all'insegna della musica e dell'intrattenimento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Week and ricco di appuntamenti in città in attesa della settimana natalizia. Sabato alle 18 alla Cittadella della Musica saranno i migliori allievi dell’Unione musicale civitavecchiese ad allietare i presenti con un concerto natalizio, mentre domenica a piazza Fratti si esibirà la street band “Feds Brass Quinte Quartet”. Sempre nel pomeriggio per i più piccoli a via Zara c’è l’appuntamento con il laboratorio creativo dove verranno realizzate le decorazioni da appendere all’albero installato nella piazzetta dai commercianti. Nelle giornate di sabato e domenica sarà allestita nella chiesetta di San Giovanni anche la mostra dei giocattoli antichi.Anche in periferia non mancano le iniziative dedicate ai più piccoli e nella chiesa di “San Giuseppe” di campo dell’oro da venerdì aprirà le porte il villaggio natalizio con giochi e bancarelle.Intanto è il sindaco Ernesto Tedesco ad annunciare nuove luci e giochi di colore per la città con il Forte Michelangelo che si accenderà di blu così come la Cattedrale. E quest’anno, a quanto pare, le installazioni luminose, posizionate dall’amministrazione, hanno ottenuto il placet di cittadini e turisti che non hanno perso l’occasione di scattare una foto sulla slitta o ai piedi dell’orsacchiotto, postandole anche sui social. Insomma, l'immagine del centro di Civitavecchia sta facendo il giro del mondo grazie ai corcieristi.