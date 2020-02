Multe e denunce della polizia nelle zone della Movida

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora controlli a tappeto nella zona della Movida da parte del Commissariato. Con l’ausilio delle pattuglie del Reparto prevenzione crimine del Lazio, gli agenti hanno controllato numerosi avventori ed esercizi. Sono state effettuate verifiche su 200 persone e cento veicoli. Due civitavecchiesi, un uomo e una donna, sono stati denunciati per possesso di droga. L’uomo è stato fermato per un controllo mentre era in auto e trovato in possesso di 6 grammi di cocaina. La donna, con precedenti inerenti gli stupefacenti, era con il fidanzato e aveva con sé 5 grammi di cocaina e alcuni spinelli.La polizia ha anche elevato varie multe per il mancato rispetto dell’ordinanza del sindaco sui divieti per la vendita di bevande alcoliche. In particolare il titolare di un esercizio di viale Baccelli è stato sanzionato di 6 mila euro perché vendeva bevande alcoliche in contenitori di vetro alle 3 di notte. Durante il controllo, gli agenti hanno riscontrato anche la mancanza dell’autorizzazione comunale e delle indicazioni relative agli orari di chiusura.