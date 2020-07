Ultimo aggiornamento: 12:26

E' un trentaquattrenne di Civitavecchia il molestatore seriale che il mese scorso si è divertito a palpeggiare varie ragazze tra Montalto di Castro e Tarquinia. L'uomo è stato raggiunto da un'ordinanza emessa dalla Procura della Repubblica di via Terme di Traiano. I carabinieri dei due centri, insieme a quelli di Tuscania, lo hanno individuato grazie alle testimonianza delle vittime e per lui è scattato il provvedimento della magistratura inquirente civitavecchiese. Non potrà uscire di casa dalle 22 alle 6 del mattino ed avrà l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria quotidianamente. Alla sua individuazione hanno contribuito anche i militari dell'Arma della compagnia di Civitavecchia, essendo, come detto, residente nella città portuale.L'uomo era stato oggetto di varie denunce da parte delle giovani molestate. Quasi tutte appassionate di jogging. Il civitavecchiese, mentre le ragazze correvano, le avvicinava a cavallo del suo scooter e le palpeggiava nelle parti intime, per poi dileguarsi velocemente. Una delle vittime è finita anche al Pronto soccorso, dato che in una delle sue azioni, il molestatore l'aveva fatta cadere a terra e la giovane si era ferita, seppur i maniera non grave. Alcune delle sue vittime, erano anche minorenni. In totale, sembra che il trentaquattrenne abbia ripetuto la sua devianza per almeno sei volte: quattro nei confronti di ragazze di Montalto e due di Tarquinia. Probabilmente proprio la testimonianza delle sue vittime, che hanno fornito agli inquirenti una descrizione piuttosto dettagliata del soggetto, ha permesso ai carabinieri di individuarlo e rintracciarlo. Per lui adesso l'accusa è di violenza sessuale, violenza privata, lesioni personali aggravate e percosse.