Al Castello di Santa Severa intervista al re delle maratone televisive Enrico Mentana

Proseguono, con una intervista al noto giornalista Enrico Mentana, gli appuntamenti culturali con il “Festival Sere d’estate”, organizzato da Caffeina group e ospitato nei cortili del Castello di Santa Severa affacciato sul mare.Questa sera alle ore 21,30 sul palco allestito nella Spianata dei Signori, affacciato sul mare e sul divanetto, divenuto ormai famoso dove si stanno alternando scrittori, uomini, politici, cantanti e attori, siederà Mentana. E' uno dei giornalisti più seguiti dell’informazione televisiva italiana. Il direttore del telegiornale de La7, celebre per le sue “maratone” sui temi più caldi del momento, approfondirà con la sua originale capacità di analisi gli aspetti che emergono dall’attualità politica, e non solo, italiana.Prima di lui, alle ore 21, sarà presente il presidente di Unindustria, Filippo Tortoriello, per un'intervista sui temi economici e sociali del Lazio in questa difficile situazione post-emergenza sanitaria.