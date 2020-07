Matteo Renzi ospite al Castello di Santa Severa per presentare il suo libro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In fila per ottenere un autografo di Matteo Renzi sulla copia appena acquistata de "La mossa del Cavallo", il libro scritto dal leader di Italia Viva. Successo ieri per la serata al Castello di Santa Severa che, nell'ambito della rassegna "Sere d'Estate" promossa da Caffeina, ha ospitato l'ex presidente del consiglio che, incalzato dal direttore del Foglio Claudio Cerasa, ha svelato alcuni dei temi più socttanti riportati nel suo saggio politico.Sul palco ad accoglire Renzi come padrona di casa, anche perche figlia del sindaco di Santa Marinella, la capogruppo regionale di Italia Viva Marietta Tidei.Alla domanda su su quali fossero oggi in Italia i tre personaggi da definire come il buono, il brutto e il cattivo, Renzi non ha avuto un attimo di esitazione nel definire il buono per eccellenza il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Prevedibile forse l'appellativo di brutto per il leader della Lega Matteo Salvini, mentre il vero colpo di teatro è arrivato con la nomination di cattivo per il presidente dell'Inps Pasquale Tridico.