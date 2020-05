© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tormentone mascherine, dopo la Asl il focus sugli acquisti si sposta sui Comuni. Tiene ancora banco il caso legato ai dispositivi di sicurezza, necessari in epoca di pandemia da Coronavirus. In attesa delle spiegazioni dell'Azienda sanitaria sull'affidamento diretto da 26.791,20 euro alla società di un noto imprenditore straniero, è interessante capire come gli enti locali si siano mossi per reperire i medesimi prodotti.Si scopre per esempio che i comuni di Santa Marinella e Allumiere hanno fatto valutazioni simili, se è vero che si sono rivolte allo stesso fornitore, che fra l'altro è proprio quello a cui si è indirizzata la Asl Roma 4. Il comune collinare ha acquistato, con delibera pubblicata il 28 aprile, duemila mascherine chirurgiche, al prezzo di 2 mila euro (Iva esclusa). E Santa Marinella? Il Comune della Perla del Tirreno è stato uno dei primi a muoversi per distribuire i dispositivi di sicurezza alla collettività. L'ente, lo scorso primo aprile ha reso pubblica la determinazione con la quale certifica l'ordine di 4550 mascherine per un totale di 4.102,46 euro (Iva esclusa). In pratica anche qui 0,90 centesimi, lo stesso prezzo sostenuto dalla Asl per acquisire le chirurgiche. Il fornitore? Il nome della società è diverso, ma il proprietario è lo stesso, ovvero quello che ha rifornito sia l'Azienda sanitaria locale che Allumiere. Capitolo Tolfa: anche i cugini collinari si sono riforniti dall'imprenditore straniero, molto noto a Civitavecchia e dintorni, anche se la maggior parte del materiale si divide fra auto-produzione (mille mascherine fatte dalle sarte tolfetane) e donazioni (4 mila pezzi).All'appello manca invece il comune di Civitavecchia. Sul sito internet del Pincio, infatti, non si trovano determinazioni di affidamenti diretti per acquisto di mascherine. Anche perché il prodotto è stato comprato soprattutto dalla partecipata Csp. In questo caso i dati ufficiali non sono ancora disponibili, ma da fonti interne trapela che i dispositivi sarebbero stati acquistate da una ditta sita fuori Città e che il costo si aggirerebbe sugli 80 centesimi a pezzo. Qualcosa meno dunque rispetto a quanto le hanno pagate i Comuni limitrofi. Resta un punto interrogativo evidente in tutta questa storia. Perché l'avvocato Fabrizio Lungarini, promotore di una campagna di donazioni che ha portato all'acquisto di un'ambulanza per l'ospedale San Paolo, è riuscito a reperire gli stessi dispositivi a un prezzo molto più competitivo? Un quesito che si aggiunge a una vicenda a tratti paradossale se la si collega ai riflessi politici nazionali. Due mesi fa le mascherine erano inutili, oggi sono vitali per tutti. Dal 4 maggio dovevano arrivare in tutte le farmacie, con vendita obbligata a 50 centesimi. In realtà il prodotto non è mai giunto e il prezzo sarebbe comunque di 61 centesimi (con iva). Ora invece si ipotizza un altro prezzo e c'è il via libera per farsele in casa. Insomma, dubbi e caos regnano sovrani.