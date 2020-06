© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pranzo il riva al mare all'Isola del Pescatore per Maria Elena Boschi e poi lungo pomeriggio trascorso a visitare il Castello di Santa Severa. Un sabato lontano dagli impegni politici e istituzionali per la deputata di Italia Viva che ieri insieme al collega di partito Luciano Nobili ha deciso di regalarsi una giornata di sole e relax e ha scelto una delle spiagge più belle e famose del litorale romano, l'unica dominata dall'antico maniero.Un menu tutto rigorosamente a base di pesce per la Boschi, dall'antipasto di crudi al pescato locale delle paranze e a seguire un tour nel borgo medievale. La deputata, elegantissima e sobria, ha apprezzato molto le sale del museo del Castello dove erano in mostra preziosi abiti d'epoca e prima di lasciare Santa Severa si è goduta lo splendido panorama che si può osservare solo se si salgono tutti gli scalini e si arriva sulla "vetta"dell' antica Torre Saracena.