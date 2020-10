Civitavecchia, Marco Del Lungo positivo al Covid: An Brescia in quarantena

Marco Del Lungo positivo al tampone per il Coronavirus. La notizia arriva da Brescia ed è un fulmine a ciel sereno per il campione civitavecchiese che con il club lombardo ha ricominciato da poco la stagione in serie A1. Il numero uno della nazionale è comunque asintomatico. Positivo al Covid anche il compagno di squadra Edoardo Di Somma.

Il Brescia ha fatto fare i tamponi a tutta la squadra, dopo la notizia della positività di Francesco Lo Cascio, attaccante del Telimar Palermo contro cui i lombardi hanno giocato sabato scorso nel turno di Coppa Italia. Marco però non avrebbe avuto contatti diretti con quel giocatore. Tutta la squadra e lo staff sono stati messi in quarantena, a questo punto è da escludere che sabato si possa giocare Brescia-Roma Nuoto, valida per la prima giornata di A1 maschile. © RIPRODUZIONE RISERVATA