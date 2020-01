© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ricomincia la stagione dei ricci sul litorale a nord di Roma e ricominciano anche i sequestri della Capitaneria di porto. Il primo del 2020 è avvenuto la scorsa notte, con l'ausilio della Polizia, e ha riguardato il sequestro di circa 5 mila ricci di mare sulla spiaggia del Marangone.Ieri sera, durante l'attività di monitoraggio e cotrasto alla pesca abusiva, i militari della Guardia costiera intorno alle 20.30 hanno intercettato due sub intenti nella raccolta di echinodermi al Marangone. A quel punto è scattato l'appostamento della Capitaneria, rafforzato da due pattuglie della Poliza di Stato e della Stradale e a mezzanotte e mezza, al ritorno dalla battuta, i due pescatori di frodo, entrambi di origine pugliese, sono stati fermati. Con loro avevano 5 mila ricci contenuti in cinque ceste, tutti sequestrati, unitamente all'attrazzatura di pesca subacquea. I due sono stati multati di 8 mila euro per raccolta non autorizzata. Altra sanzione di 400 euro per aver alterato il veicolo sul quale viaggiavano, un pick-up, di cui è stato sequestrato anche il libretto di circolazione.I ricci, ancora vivi, sono stati rigettati in mare, scongiurando ulteriori danni al delicato ecosistema della costa. Solo lo scorso anno la Guardia costiera ha sequestrato e rigettato in mare oltre 50 mila echinodermi.