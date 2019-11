© RIPRODUZIONE RISERVATA

La tregua meteo resiste e a Santa Marinella continua la conta dei danni, dopo i cinque giorni consecutivi di fortissimo maltempo, da venerdì a martedì, che hanno investito la cittadina balneare e tutta la costa a nord di Roma. I tecnici del Comune hanno finora effettuato una stima che si avvicina ai due milioni di euro. Anche per questo l'amministrazione, già nei giorni scorsi, ha chiesto alla Regione il riconoscimento dello stato di calamità.I danni maggiori si sono verificati negli edifici pubblici (grosse infiltrazioni alla scuola media Carducci, ma problemi anche ai plessi delle elementari Centro e Pirgus), sulle strade, dove l'asfalto è saltato in più punti e si sono creati enormi crateri, lungo i corsi d'acqua, che si sono riempiti di detriti e, nonostante gli interventi di bonifica effettuati dal Comune in precedenza, non hanno consentito un normale deflusso della pioggia. Danni seri anche alla costa, in particolare a Santa Severa, dove le mareggiate che si sono susseguite in questi giorni hanno distrutto o comunque comprosso diverse barriere frangiflutti. A tutto ciò vanno aggiunte le difficoltà cui sono stati costretti a far fronte molti privati, commercianti compresi, che hanno avuto abitazioni e negozi invasi dall'acqua.Nel frattempo, gli operai del Comune si sono rimessi al lavoro per ribonificare i fossi e pulire tombini e caditoie ed evitare così che le nuove perturbazioni previste possano aggravare una situazione già serie.