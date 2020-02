© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avvocato di professione, cantante per passione. Leonardo Roscioni, noto legale civitavecchiese ed ax assessore all'ambiente nella giunta Moscherini, torna al suo antico amore partecipando al festival di Sant'Ivo, meglio conosciuto come il Sanremo degli avvocati. Chi pensasse a una sorta di Corrida in toga, sbaglierebbe di grosso. Per salire sul palco del teatro Brancaccio di Roma, dove il 2 marzo si terrà la kermesse canora, giunta alla quinta edizione, Roscioni ha infatti dovuto superare una dura selezione alla quale hanno preso parte centinaia di legali appartenenti ai Fori di Roma e degli altri tribunali del Lazio. E alla fine sono stati scelti i 15 avvocati-cantanti per il Festival, presentato da Aldo Minghelli, consigliere dell'Ordine degli avvocati di Roma e dalla criminologa Roberta Bruzzone.«Cantare - racconta Roscioni - mi è sempre piaciuto. Ai tempi del Liceo facevo parte di una band locale, poi lo studio e gli impegni di lavoro mi hanno costretto a lasciare. Ma la passione è rimasta, tanto che spesso mi ritrovo la sera con gli amici e ci facciamo una bella cantata, intonando le note dei maggiori cantautori italiani». Il preferito di Roscioni è Claudio Baglioni e proprio una sua canzone celeberrima, Via, si presenterà al Brancaccio. «Gli organizzatori ci hanno proposto quattro brani di vari autori - dice ancora il legale - io non potevo che scegliere Baglioni». Per superare la selezione, invece, Roscioni, l'unico a rappresentare la città (per il Foro di Civitavecchia c'è anche Alessia Padroni, avvocato di Cerveteri), si è esibito in Ragazza Paradiso di Ermal Meta, Uno su mille ce la fa di Gianni Morandi e Quanto tempo di Biagio Antonacci.Il festival ha uno scopo benefico: i proventi saranno infatti donati come ogni anno alla famiglia di uno o più avvocati venuti a mancare durante il 2019 e che hanno lasciato figli e consorti in difficoltà. «E' un evento serio - assicura Roscioni -. C'è una giuria di qualità, il pubblico vota, si canta dal vivo con un'orchestra di professionisti e stiamo provando da mesi. Alla fine ci sarà una graduatoria con i primi tre, mentre gli altri saranno tutti piazzati al quarto posto. Il mio obiettivo? Arrivare quarto, naturalmente».