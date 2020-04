© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due operatori dell'ospedale San Paolo finiscono nel mirino della Procura della Repubblica. Nel primo caso l'indagine riguarda un medico dell'ospedale di largo Donatori del Sangue, addetto proprio al Covid 19. Inchiesta che sarebbe nata da una denuncia della stessa Azienda sanitaria locale Rm4, la quale avrebbe rivelato che la dottoressa (si tratta di una donna) se ne sarebbe andata dal posto di lavoro senza motivo. Per lei quindi l'accusa è di interruzione di pubblico servizio. Il caso sarebbe avvenuto già da alcuni giorni. Secondo quanto emerso, ci sarebbe stata un'accesa discussione, legata probabilmente a vicende riguardanti alcune metodologie usate per l'assistenza ai malati affetti da Coronavirus, che con ogni probabilità non sarebbero state gradite alla dottoressa in questione. Quest'ultima, quindi, a un certo punto avrebbe abbandonato il posto di lavoro, lasciando colleghi e malati senza il suo supporto. Il fatto è chiaramente arrivato anche ai vertici della Asl che hanno deciso di sporgere una denuncia nei riguardi della professionista, presentandola alla Compagnia dei carabinieri. Fatti i dovuti accertamenti, i militari dell'Arma hanno poi informato la Procura la quale avrebbe fatto scattare l'indagine per interruzione di pubblico servizio nei riguardi del medico. Vicenda resa ancora più grave soprattutto da due aspetti: il primo, perché la dottoressa ha lasciato l'ospedale durante un periodo estremamente difficile come è l'attuale; il secondo, perché si tratta di una persona addetta proprio alle cure per contagiati da Covid 19.Nell'altro caso si tratta dell'operatrice che alcune settimane fa aveva diffuso un messaggio su Whatsapp dove invitava tutti a non recarsi all'ospedale San Paolo in quanto la struttura veniva definita in sostanza un unico grande focolaio per il contagio da Coronavirus. Quel messaggio, inizialmente indirizzato a un gruppo privato, della stessa operatrice, è invece diventato virale e ha fatto il giro dei telefoni cellulari di gran parte di Civitavecchia e non solo. Aspetto, quest'ultimo, che non poteva passare inosservato anche alle forze dell'ordine, tanto che la magistratura inquirente, a quanto pare, avrebbe già aperto un fascicolo per procurato allarme, affidando anche in questo caso le indagini ai carabinieri della compagnia di via Antonio da Sangallo.