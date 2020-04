© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quaresima stretta da una guerra virale. Ma anche il potente ruolo della chiesa domestica. E, da toscano a toscanaccio, un richiamo alla leggerezza salvifica del cinema, citando Roberto Benigni. In un'inedita Pasqua da Covid-19, il vescovo Luigi Marrucci (tuttora in carica, dopo le sue dimissioni al compimento dei 75 anni lo scorso 24 marzo, congelate in attesa che sia nominato il successore) riflette sulla condizione della Chiesa e dei cattolici.Come vive queste giornate quasi sospese?«Vivo normalmente la mia giornata, come tutti, senza impegni fuori casa o comunque limitati. Celebro l'Eucaristia, lavoro, cerco di essere vicino a quanti mi cercano attraverso i social media, ai miei sacerdoti, agli amici con cui scambio riflessioni e accolgo confidenze».Cosa ne pensa del clima che ha trovato fuori casa?«Per cogliere le paure della gente, e ciò che di buono o cattivo esce dal cuore delle persone, non bisogna aspettare il Covid 19, ma adesso l'umanità è invitata a fare verità nella propria vita. Dio, i valori del proprio dovere, il rispetto della natura, la fraternità, l'accoglienza, la condivisione vengono lasciati ai margini di una società senza futuro. Mi auguro che questa guerra virale aiuti a fare introspezione per rileggere il proprio vissuto in una nuova primavera della storia. Questa è la vera Pasqua di Risurrezione».Le parrocchie, punto di riferimento sociale, come si comportano?«La Caritas diocesana e quelle parrocchiali ascoltano e assistono anziani soli, bisognosi di aprire il cuore a qualcuno, ma si fanno prossimo anche distribuendo viveri o aiutando a pagare utenze».Com'è cambiato il lavoro dei sacerdoti?«Rispettando le normative, muniti di autocertificazione, vescovo e sacerdoti si muovono se c'è necessità, altrimenti sono in casa, spero impiegando bene questo tempo di grazia concesso dal Signore».E il blocco delle funzioni religiose?«La chiesa-edificio non è l'unico luogo di culto. Ogni famiglia, attraverso la chiesa domestica, deve trovare la sua estensione nella storia, dove l'uomo vive, lavora, esprime i momenti belli e sofferti della vita».È possibile essere, grazie alla quarantena, più intimi con Dio?«Nella vita bisogna avere tanto l'atteggiamento di Marta che di Maria, ascoltare e agire, l'uno vive dell'altro, o stanno insieme o cadono insieme».Il suo messaggio per Pasqua?«Dio ha regnato non da un trono, ma dalla croce. E la croce è amore. E chi nella vita fa una scelta, costruisce nell'amore il proprio donarsi. Ma la Vita è bella, ci ricorda nel suo film Roberto Benigni, pur nelle grigie giornate del lager, il campo di concentramento dell'esistenza umana. E' bella perché è dono di un Dio che è Bellezza assoluta; è bella perché servire dona felicità. Tutti devono imparare che la vita è servizio e, quando termina il tempo del tuo renderti utile, saper riconoscere di non avere alcuna pretesa. Per chi non ha la fede, ripeto con il Nobel, Garcia Marquez: Sfortunatamente, Dio non ha uno spazio nella mia vita. Nutro la speranza, se esiste, di avere io uno spazio nella sua. All'intera comunità diocesana, il mio fraterno augurio di serena e santa Pasqua».