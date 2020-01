© RIPRODUZIONE RISERVATA

Omicidio del consenziente. E' l'ipotesi di reato avanzata dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia nei confronti di un medico dell'ospedale San Paolo. Secondo i sospetti della magistratura, questo medico avrebbe causato la morte di Giuseppe Gaetano, meglio conosciuto in città col nomignolo di Baffone, titolare dell'omonimo ristorante in viale Garibaldi.Conosciutissimo in città, dove lavorava ormai da decenni dopo essersi trasferito giovanissimo da Napoli a Civitavecchia, Gaetano era diventato un personaggio. Al suo ristorante sono passati e hanno mangiato un'infinità di personaggi del mondo del cinema, della televisione e dello spettacolo. Da Fiorello a Dario Argento, Pif, Luca Zingaretti, Nino Frassica e tanti altri fino a Nino D'Angelo, suo grande amico. Gaetano si è spento a ridosso del Natale scorso, la notte del 20 dicembre. Aveva scoperto da poco più di un mese di essere affetto da un male ormai giunto ad uno stato avanzato. Poi, però, il ricovero in un reparto del San Paolo, era arrivato per una complicazione di altro genere. Ed è in un letto di quel reparto che ha smesso di vivere. Inizialmente la famiglia di Baffone non aveva sospettato nulla, tanto che il 23 dicembre sono stati effettuati i funerali. Poi però il figlio Francesco ha ripensato ad una telefonata fatta con il medico che oggi è iscritto sul registro degli indagati. In quella telefonata il medico avrebbe confidato al figlio di avergli fatto una iniezione con un sedativo che lo avrebbe accompagnato a miglior vita. Secondo quanto detto dal medico, sarebbe stato lo stesso Gaetano a chiederglielo. Ma il figlio non ha creduto a quella versione, tanto che ha richiamato il dottore e ha registrato quella telefonata. La registrazione ora è in mano alla Procura. Da quella registrazione, oltre che all'esposto presentato dai figli di Gaetano ai carabinieri, è scattata l'indagine, che ha già portato ad una serie di interrogatori svolti dagli inquirenti. Non solo, ma la salma di Baffone è stata riesumata e sottoposta ad esame autoptico più ad un'altra serie di esami tossicologici. Oltre a questo, sono state acquisite tutte le cartelle cliniche e tutto è sul tavolo di Alessandro Gentile, il pubblico ministero che ha in mano l'indagine, anche se inizialmente il fascicolo era stato aperto dal sostituto procuratore Alessandra D'Amore, che però è da poco stata trasferita a Roma.La famiglia di Gaetano si è affidata ad un legale di fiducia, ovvero all'avvocato Carlo Taormina, mentre il medico raggiunto da avviso di garanzia è assistito legalmente dall'avvocato Roberta Sacco. Il reato ipotizzato dalla magistratura locale è molto particolare. In pratica, anche con il consenso del paziente, un medico non può in ogni caso cagionare la morte di un malato, anche se in fase terminale. La condanna prevista dal codice per un reato come questo peraltro è molto pesante, perché va da un minimo di 6 anni ad un massimo di 15. Spetterà però alla Procura fare tutte le verifiche del caso affinché si possa capire se quel reato sia stato commesso o meno. Di certo è un caso delicatissimo su cui gli inquirenti mantengono un riserbo molto stretto.