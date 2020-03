© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Asl pensa di processare i tamponi eseguiti nel distretto sanitario della Roma 4 nel laboratorio del San Paolo. Inizialmente i test venivano inviati allo Spallanzani per essere analizzati, poi è stata attivata la rete del Sant'Andrea, nel quale vengono analizzati centinaia di tamponi ogni giorno. Un carico di lavoro che non permette di validare tutti i test quotidiani. Così, per accorciare i tempi, già altri ospedali si stanno attrezzando per avviare i processi in loco. E anche la Asl Roma 4 si sta allineando e nei giorni scorsi ha chiesto alla Regione di poter avviare il servizio. Il laboratorio si sta attrezzando con nuovi kit che poi verranno analizzati attraverso un macchinario già in possesso dell'ospedale. La Regione dovrà comunque validare il processo.«Siamo in attesa dell'arrivo dei reagenti e potremo così avviare le sperimentazioni - spiega il manager della Roma 4 Giuseppe Quintavalle - questo ci permetterà di avere risultati in tempi stretti». Attualmente, vista la mole di tamponi che arrivano quotidianamente ai laboratori romani accreditati, in media per la validazione si attendono tra le 48 e le 72 ore, mentre si da priorità a pazienti di strutture sanitarie o cluster attivi. Sulla questione, comunque, il direttore generale rassicura: «Quando si esegue un tampone, viene subito messa in quarantena la famiglia e si avvia l'indagine sulle relazioni e i contatti avuti». Ma non è una garanzia, dal momento che i test vengono eseguiti dopo la comparsa dei sintomi e spesso, anche quando è richiesto da un medico di base, passano alcuni giorni prima di sottoporre a tampone un possibile positivo. E questo non per mancanza di test, bensì per carenza di dispositivi individuali.