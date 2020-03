La raccolta fondi su Facebook diventa virale: per l'emergenza coronavirus donati oltre 60 mila euro

E’ diventata virale la campagna Gofundme.com “Doniamo respiratori all’ospedale di Civitavecchia” attivata mercoledì dall’avvocato civitavecchiese Fabrizio Lungarini per raccogliere fondi da destinare all’ospedale San Paolo per la gestione dell’emergenza Coronavirus. Sono stati raccolti in pochi giorni 60 mila euro e la cifra aumenta di ora in ora.

Già acquistati per l’ospedale 7 moduli di un Sistema di divisori elettronici auto-disinfettanti Uv-C Blind.



