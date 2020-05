© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ingressi su prenotazione, disinfezione degli attrezzi a ogni utilizzo, sessioni di Crossfit e Acquagym ben distanziati l'uno dall'altro, termoscanner, sistemi di areazione e un ricorso immediato agli spazi all'aria aperta. Il futuro di palestre, circoli e centri sportivi resta un punto interrogativo. La riapertura oggi dei parchi e la ripresa degli allenamenti per gli atleti di interesse nazionale degli sport individuali possono rappresentare una prova generale per tutto quell'universo dello sport amatoriale, semiprofessionistico e agonistico, confinato in una dimensione lockdown.«La situazione è drammatica spiega Sara Luzzaro, che con il marito, il pugile professionista Angelo Rizzo, gestisce la palestra Action Gym in via Leopoli siamo chiusi da due mesi e speriamo che il ministro Spadafora ci faccia riaprire il 18 maggio. Anche se non ci sono protocolli ufficiali, ci stiamo attrezzando per rendere sicura la palestra. La nostra struttura è di 550 metri quadri, divisi in 4 sale: pesi, sport da combattimento, attrezzi cardio e fitness. Per fortuna abbiamo uno spazio esterno, un parcheggio di 300 metri che stiamo pensando di mettere in sicurezza, per utilizzarlo nei mesi estivi. Per la sanificazione dei locali, già la facevamo prima del virus, una volta al mese, come procedura interna. Così come altri accorgimenti igienici e norme di pulizia degli attrezzi. Speriamo di poter accedere al credito sportivo. Va bene chiudere un mese, 2 mesi è dura, 3 è impossibile».«Io potrei ripartire anche subito così Norberto Rondoni, della palestra Vip Club, in largo Giocondo De Dominicis (ex Sport Garden) ho dispenser di gel igienizzante, la macchina per fare la sanificazione con ozono, una telecamera termica con termoscanner per la rilevazione della temperatura e un saturimetro per misurare l'ossigeno nel sangue. Ho fatto un bell'investimento. I miei clienti devono essere tranquilli. Quando ripartiremo farò la disinfezione dei locali ogni ora e farò rispettare le distanze. Chiaramente spero che non prescrivano l'uso delle mascherine per chi fa sport». «Noi apriamo lunedì (oggi, ndc) per consentire ai nostri atleti di interesse olimpico di riprendere ad allenarsi spiega il presidente dell'As Gin, Pierluigi Miranda . La speranza era di aprire anche agli atleti agonisti, ma è passata una linea più prudente, che però penalizza i gestori come me che hanno costi fissi importanti. La nostra è una struttura di 2400 metri principalmente dedicata alla ginnastica artistica ma anche con sala pesi e spazi fitness. Come ripartiremo? Facendo rispettare le distanze e su prenotazione. Per questo mi auguro che il Comune, al quale ho già presentato un progetto, ci dia in concessione delle aree per spostare la nostra attività anche all'aperto. Questo ci permetterebbe di ammortizzare le perdite».«Speriamo di ripartire il 18 maggio così Alessio Alessi, che con Younes Miking gestisce la palestra Royal Gym, all'interno del Dopolavoro ferroviario la nostra fortuna è avere un'area esterna di circa 800 metri dove trasferiremo gran parte delle nostre attività: body-building, allenamento funzionale, yoga, posturale e prepugilistica. Servono segnali chiari da parte del Governo, sia su quando potremo riaprire che sulle misure da applicare. Come ci immaginiamo la fruizione della palestra? Distanziamento sociale, ingressi su prenotazione, disinfezione degli attrezzi a ogni utilizzo. Il problema vero saranno le docce: andranno sanificate a ogni utilizzo? Con quali ricadute sul servizio complessivo alla clientela?».