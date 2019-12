Civitavecchia, la investe e se ne va: trovata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ha investita sabato sera mentre attraversava sulle striscie a viale della Vittoria e non si è fermata. Agli agenti del Commissariato, che l'hanno rintracciata poco dopo, la conducente dell'auto, molto giovane, ha confermato l'accaduto, riferendo però che pensava di aver urtato solo la borsetta della malcapitata. In realtà la donna investita, in compagnia di alcune amiche, è stata ricoverata al Pronto soccorso del San Paolo dove le sono stati riscontrati traumi in varie parti del corpo. A dare l'allarme sono state proprio le amiche della donna ferita, che prima l'hanno aiutata e poi si sono rivolte al Commissariato per segnalare il mancato soccorso dell'investitrice. Agli agenti, hanno anche descritto modello e colore dell'auto e alcuni numeri della targa. A quel punto per i poliziotti non è stato difficile risalire alla responsabile, come detto una giovanissima, che si è difesa negando di essersi accorta dell'impatto. La ragazza è stata sottoposta anche all'alcol test, risultato negativo. A quel punto gli inquirenti l'hanno denunciata soltanto per essere venuta meno all'obbligo del conducente di fermarsi dopo un incidente.L'episodio di sabato sera, per fortuna risoltosi senza conseguenze tragiche, ha comunque dato il la al Commissariato per riaccendere i riflettori sulle condotte da tenere al volante. Gli agenti raccomandano infatti di non distrarsi, magari usando il cellulare; di moderare la velocità soprattutto nei centri urbani; di allacciare le cinture di sicurezza e di assicurare i bambini negli appositi seggiolini; di non mettersi alla guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche; di assicurarsi che del buon funzionamento dell'auto, dell'illuminazione, dello stato degli penumatici. Tutte accortezze che riducono la possibilità di incidenti. La Polizia, da parte sua, è sempre impegnatissima nei controlli. Nell'ultimo mese, ad esempio, il Commissariato ha verificato 1200 vetture, elevato 20 contravvenzioni per gravi violazioni al Codice della strada e ritirato tre patenti per guida in stato di ebbrezza.