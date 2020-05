© RIPRODUZIONE RISERVATA

Civitavecchia inizia la sua fase 2 riaprendo i parchi e il lungomare della Marina. E da oggi tornano visitabili, con ingressi contingentati, anche i cimiteri di via Aurelia Nord e via Braccianese Claudia. Inoltre vengono riattivati i parcheggi blu che, in queste settimane di emergenza, l'amministrazione aveva messo a disposizione gratuitamente. Il lokdown non si è concluso ma solo allentato. Il sindaco Ernesto Tedesco, che ieri mattina è andato a controllare la situazione alla Marina e nelle zone più centrali della città, ha richiamato tutti al buon senso e a godere di questa ritrovata libertà, «seppur ancora limitata, con la massima prudenza. Se scorporiamo i dati dei cluster - ha commentato - i cittadini si sono comportati bene e devono continuare a farlo. Il virus non è sconfitto».In un lunedì assolato e con temperature ideale per stare all'aria aperta, Civitavecchia ha iniziato la sua ripartenza. In tanti sono tornati al lavoro, ma chi sta godendo ancora di congedi o permessi lavorativi ha preferito trascorre la giornata passeggiando sul lungomare e nei parchi dove però rimangono chiuse le aree giochi. Dopo settimane in cui le uscite consentite erano solo per necessità di salute o per approvvigionarsi e che la città era vuota se non nei pressi dei supermercati, ieri mattina le vie si sono popolate. Traffico regolare, tante persone in bici, a fare jogging e portare a spasso il cane. E nei parchi molte le mamme con i bambini a passeggio o a giocare a palla. Tutti comunque con le dovute precauzioni. Al parco della Resistenza, ad esempio, c'era chi portava all'area dog il proprio cane, chi correva o andava in bici, bambini con nonni e genitori che passeggiavano e giocavano sui tavoli da pic nic. La voglia di fare una camminata all'aria aperta e soprattutto far svagare un po' i bambini, quelli che hanno osservato meglio la quarantena rimanendo in casa fino alla fine, ha avuto la meglio sul timore del Coronavirus dal quale ci si protegge con le misure di sicurezza che in questi mesi abbiamo imparato a conoscere.«Con questo sole non potevamo rimanere in casa - ha commentato Claudia tenendo per mano i suoi due bambini di 2 e 5 anni -. Alla piccola sono riuscita a far indossare la mascherina, il più grande non ne ha voluto sapere. Ma manterremo le distanze, anche se per i bimbi è difficile quando vedono i loro coetanei. Cercheremo di proteggerci così». Tutti a distanza, anche i piccoli che giocavano a pallone sotto gli occhi attenti dei genitori che di tanto in tanto li richiamavano all'ordine. Ma anche mascherine e guanti. Alle uscite in sicurezza non si vuole rinunciare e quindi si cerca di godere dell'allentamento delle misure di sicurezza seguendo le regole e i consigli. Non si può prendere il sole sulle spiagge del litorale cittadino, ma si può praticare pesca amatoriale e subacquea e anche fare un tuffo e una passeggiata. E in tanti ieri ne hanno approfittato tornando ad animare la Marina. «Devo dire - ha detto il sindaco mentre era in giro per la città - che se da una parte c'è parecchia gente in giro dall'altra c'è ordine e rispetto delle norme di cautela. Il messaggio deve essere questo: uscire si può ma con la massima cautela e osservando attentamente le misure di sicurezza, in primis il distanziamento».