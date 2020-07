La 17enne travolta sulle strisce a Santa Marinella: denunciato l'investitore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' stato denunciato dalla polizia il 45enne che l'altra sera a Santa Marinella ha investito una 17enne di origine yemenita, ancora in prognosi riservata, mentre con alcuni amici attraversava la via Aurelia sulle striscie, all'altezza della Passeggiata a mare proprio di fronte al Gigi Bar.L'uomo, che viaggiava su una Fiat 500 insieme alla moglie in direzione Civitavecchia, si è subito fermato pper prestare soccorsi alla ragazza. Successivamente gli agenti lo hanno sottoposto all'alcol test al quale è comunque risultato negativo. Il 45enne è stato comunque denunciato per lesioni stradali e il veicolo è stato sequestrato in attesa che si concludano gli accertamenti da parte della polizia.La giovane, le cui condizioni sono apparse subito gravi, è stata accompagnata prima al San Paolo di Civitavecchia e da lì trasferita in eliambulanza al policlinico Gemelli di Roma. La 17enne ha riportato un serio trauma cranico e un'emorragia cerebrale. I medici comunque sperano di sciogliere la prognosi positivamente entro oggi o al massimo domani.