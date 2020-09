Civitavecchia, auto in fiamme sull'autostrada: un ferito

Momenti di paura oggi intorno alle 13,20 sulla A12. All'altezza del km 61,700 in direzione Roma c'è stato infatti un urto tra un'auto e un piccolo autocarro.

Subito dopo l'impatto, la vettura ha anche preso fuoco. Per fortuna i soccorritori sono riusciti a tirare fuori il conducente che è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale.

Sul posto i vigili del fuoco della caserma Bonifazi di Civitavecchia, che hanno spento il rogo e messo in sicuerezza i mezzi e la zona. Il traffico è rimasto bloccato per alcune ore. Sono intervenuti anche carabinieri, polizia stradale e personale della società Autostrade. © RIPRODUZIONE RISERVATA