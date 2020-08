Tolfa, notte di fuoco al Bagnarello: 5 auto distrutte

Notte di Ferragosto desisamente agitata al Bagnarello, località al km 17 della provinciale Santa Severa-Tolfa, a pochi chilometri dal comune collinare. Intorno alle 3,30, infatti, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire con due automezzi a causa di un grosso incendio che ha coinvolto ben cinque auto, tra le quali una alimentata a Gpl e una a metano.

Nonostante il prodigarsi dei pompieri di Civitavecchia, quattro delle auto sono andate completamente distrutte, mentre la quinta è stata seriamente danneggiata.

Le operazioni di spegnimento e bonifica del luogo sono terminate alle 6,30 di questa mattina. Non ci sono stati feriti. Sull'episodio indagano i carabinieri di Tolfa. Da capire se l'incendio sia di origine dolosa, oppure sia divampato per un guasto a una delle auto, propagandosi poi alle altre in sosta.