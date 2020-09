Civitavecchia, incendio dal rivenditore auto Mussoni: 4 vetture distrutte

Inquientante episodio nella notte. Per cause sulle quali sta indagando la Polizia (probabile il dolo), intorno alle 2,50 di questa mattina si è sviluppato un incendio nel parco del concessionario auto Mussoni in via Aurelia Sud.

In pochi minuti sono sono intervenuti i vigili del fuoco estinguendo le fiamme che avevano già coinvolto e distrutto quattro vetture in esposizione e danneggiandone altre due. L'intervento dei pompieri ha impedito che il fuoco si propagasse alle altre auto in mostra e alla stuttura adibita a copertura. Il lavoro dei vigili del fuoco si è concluso intorno alle 4.

Come si diceva, sull'episodio indaga la polizia (sul posto sono intervenuti anche i carabinieri) e l'ipotesi del dolo appare molto probabile. © RIPRODUZIONE RISERVATA