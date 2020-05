© RIPRODUZIONE RISERVATA

La stagione balneare ormai è alle porte e Civitavecchia si prepara per accogliere i primi bagnanti che già da questo venerdì potranno andare in spiaggia per prendere il sole e fare un tuffo. Nel litorale cittadino fervono i preparativi. Proprio in questi giorni sono cominciati i lavori di pulizia e livellamento dell'arenile della Marina che, in questa stagione, spiega l'assessore all'Ambiente Manuel Magliani, «saranno eseguiti in maniera approfondita per permettere un maggior spazio di fruizione». Nell'era post emergenza Covid, garantire la distanza sociale, anche in spiaggia, è la prima regola. Ma per farlo, i concessionari degli stabilimenti dovranno ridurre le postazioni. Quindi, attraverso questi lavori che vedranno anche una serie di interventi di messa in sicurezza dei camminamenti e degli accessi al mare, si cercherà di sfruttare ogni singolo angolo calpestabile di spiaggia. «Domani, alla vigilia della nuova stagione balneare - dichiara l'assessore - incontreremo nuovamente i concessionari con i quali faremo il punto della situazione sulle prescrizioni e le modalità con cui si potrà svolgere l'attività». Molteplici, infatti, sono le prescrizioni a cui dovranno attenersi i gestori e che dovranno far rispettare ai bagnanti. «Saranno obbligatori teli monouso che i titolari delle spiagge dovranno consegnare ai fruitori per utilizzare sdraie e lettini, attrezzature che, a ogni cambio di cliente, dovranno essere sanificati». Si dovranno naturalmente mantenere anche le distanze al bar e tra le varie postazioni, sanificate i servizi igienici a ogni uso e posizionare erogatori di gel disinfettante per le maniPer quanto riguarda le spiagge libere, tre sono state assegnate ai gestori degli stabilimenti di Sunbay, Marinai d'Italia e Grotta Aurelia e saranno loro a garantire la sicurezza e il distanziamento sociale in questi tratti. Tratti che, assicura l'assessore, rimangono liberi con la possibilità per i bagnanti di chiedere il servizio di noleggio del lettino e dell'ombrellone. Nei restanti arenili, come ad esempio il Piccolo Paradiso, il compito di sorvegliare e controllare sarà invece in capo al Comune. «Il finanziamento regionale di 260 mila euro - riprende Magliani - è nella nostra disponibilità da lunedì e ci siamo subito attivati per predisporre le gare e affidare i servizi». Tre nello specifico: l'installazione della cartellonistica; dei gel per detergere le mani; del reclutamento degli steward. «Il piano operativo - aggiunge il rappresentante della giunta - è già pronto e ora passiamo alla fase successiva con la pubblicazione dei bandi che speriamo si concludano a stretto giro. Se tutto andrà come previsto, per metà giugno il sistema sarà andato a regime».Intanto, in attesa che vengano espletati i passaggi burocratici, l'amministrazione ha già contatto i volontari delle Guardie ecozoofile nazionali e l'associazione Polizia di Stato che si sono detti disponibili a sostenere il Comune in questa prima fase della stagione. «I tratti di arenile che rimarranno liberi, verranno sanificati settimanalmente. Con questo sistema - la conclusione di Magliani - sarà garantito a tutti i cittadini di poter usufruire del litorale in piena sicurezza».