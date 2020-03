© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due milioni di euro di ammanco e una gestione di riscossione che adesso finisce sotto la lente di ingrandimento della Guardia di Finanza. La perdita significativa per il Comune di Civitavecchia è legata all'omessa riscossione della Tassa di igiene ambientale, oggi Tassa sui rifiuti (Tari) relativa al 2012, scoperta dai finanzieri del Comando provinciale di Roma, i quali hanno segnalato alla Procura regionale Lazio della Corte dei Conti un funzionario del Comune di Civitavecchia e l'amministratore di una società partecipata dall'ente locale. Nel 2012 il Pincio era amministrato dalla giunta Tidei, ma il periodo a cui fa riferimento il lavoro di accertamento delegato dalla magistratura contabile alle Fiamme Gialle della Compagnia di Civitavecchia, coordinate dal Gruppo locale, sarebbe quello successivo, durante la gestione targata 5 stelle. «È emerso - si legge nella nota diramata dalle Fiamme Gialle - che la citata società, cui era stata affidata la riscossione dei tributi locali, ha omesso di avviare la procedura di esazione coattiva dei crediti vantati nei confronti dei cittadini morosi, determinandone la prescrizione e la decadenza del diritto di riscossione».La partecipata in questione è Hcs, la vecchia holding che gestiva i servizi del Comune di Civitavecchia prima della spending review pentastellata, che ha portato alla creazione di una sola municipalizzata, la Civitavecchia Servizi Pubblici. L'autorità giudiziaria, sulla base degli elementi raccolti dagli investigatori, ha emesso un invito a dedurre nei confronti del funzionario all'epoca incaricato di vigilare sulla gestione della partecipata, Hcs appunto, e dell'amministratore pro-tempore di quest'ultima, quali presunti responsabili del danno procurato ai danni del Pincio. «L'attività svolta rientra nella più ampia azione a tutela della spesa pubblica, che vede il Corpo impegnato in prima linea al fianco della Corte dei Conti contro i casi di mala-gestione della cosa pubblica», conclude il comunicato della Gdf.La vicenda aveva tenuto banco all'epoca dell'amministrazione Cozzolino, con l'opposizione di centrodestra spesso e volentieri sugli scudi nell'attaccare la maggioranza su uno dei temi più scottanti, la gestione delle società partecipate. Motivo del contendere? Proprio la mancata riscossione del pesante credito e la prescrizione della Tia straordinaria del 2012. Da Palazzo del Pincio si prende atto della notizia e si rimane con l'orecchio vigile, in attesa dei prossimi sviluppi. Le emergenze legate al caso del coronavirus infatti non distolgono del tutto l'attenzione da una vicenda che vede ovviamente il Comune come parte lesa.