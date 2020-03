Impennata Coronavirus, 12 nuovi casi a Civitavecchia, uno a Santa Marinella. In tutta la Asl Rm 4 sono 23

Un lunedì nero per l'Asl Roma 4 che ha visto raddoppiare, in un solo giorno, i casi di positività. Oggi infatti sono stati registrati 23 nuovi casi totali, di cui 12 a Civitavecchia e uno a Santa Marinella. Complessivamente sono ben 46 i cittadini ( il doppio di ieri quando erano la metà: 23) che hanno contratto il virus, 640 i nuclei in isolamento, 115 quelli che hanno terminato il periodo di quarantena e stanno bene.

Le condizioni dei quattro ricoverati al San Paolo, come di quelli trasfferiti negli ospedali romani, rimangono severe ma stazionarie.

Massima attenzione poi, sul cluster (caso specifico) della Rsa Madonna del Rosario dove questa mattina i residenti sono stati visitati da un'equipe medica del San Paolo. Ultimo aggiornamento: 14:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA