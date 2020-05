© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nubi minacciose tornano ad addensarsi sopra Palazzo del Pincio. Qualche giorno fa lo avevamo anticipato: neanche l'emergenza da pandemia mette al sicuro gli equilibri di una maggioranza adesso quasi completamente spaccata a metà. La geografia politica è mutata praticamente all'improvviso e il nuovo mosaico rischia di complicare ancora di più la vita al sindaco Ernesto Tedesco. Il quale, passando alla cronaca della serata di lunedì, ha mandato un segnale chiaro agli alleati. «O vi mettete d'accordo oppure mi dimetto». Sarebbe stato questo l'ultimatum lanciato dal primo cittadino al tramonto di una riunione di maggioranza nella quale si doveva fare il punto sul bilancio, ma che in realtà si è trasformata nell'ennesima resa dei conti interna. Alla fine il sindaco non si è dimesso, ma l'avvertimento è di quelli pesanti. La pazienza dell'avvocato è quasi finita e la pressione legata alle difficoltà maggiori a causa del coronavirus ha aggravato la situazione complessiva, se è vero che le prossime scadenza sono sostanzialmente cruciali. Soprattutto pensando al bilancio da approvare, in pratica senza soldi, e al Governo che in termini di aiuti verso gli enti locali, ancora non ha dato alcun segnale concreto.Tornando alla crisi di maggioranza, si diceva di una spaccatura rilevante all'interno dello schieramento. Da un lato c'è l'asse formato dal vice sindaco e assessore alle partecipate Massimiliano Grasso e dall'esponente della Lega Dimitri Vitali. Un tandem inedito che determina un poker di consiglieri comunali agguerriti: i salviniani Raffaele Cacciapuoti ed Elisa Pepe, la civica Fabiana Attig e la meloniana Simona Galizia. Dall'altra parte della barricata ci sono Forza Italia, con l'assessore ai Lavori pubblici Roberto D'Ottavio in prima linea ma bersaglio degli attacchi di chi vorrebbe sfilargli la delega, e la Lista Tedesco, il cui assessore all'Ambiente, Manuel Magliani, non è più blindato come in passato. In mezzo c'è il sindaco che ha un carattere mite (forse troppo) e non vorrebbe scontentare nessuno ma che, in piena crisi economica, deve fare i conti con chi gli chiede una delega o un incarico da assessore. A dire la verità qualcuno avrebbe chiesto addirittura l'azzeramento della giunta, come se non ci fosse una città che cade a pezzi fuori dalle mura del Pincio.Gli scenari? Difficile che il primo cittadino alzi bandiera bianca. Soprattutto in un momento così delicato e con la prospettiva di viaggiare al buio e per un anno intero sotto la guida di un commissario che si limiterebbe a fare le somme con le sottrazioni. Impossibile, almeno ad oggi, è invece la sfiducia. Primo perché togliere la fiducia a Tedesco per il centrodestra significherebbe probabilmente non rimettere piede in Comune per altri dieci anni. Secondo perché, al limite, ci sarebbero almeno due stampelle pronte a sorreggere il sindaco in caso di necessità. Si attendono sviluppi e magari delle schiarite, forse già a partire dalla giornata odierna. Ieri invece c'erano ancora perturbazioni importanti, visto che è saltata la commissione commercio, rinviata a venerdì mattina. Un appuntamento fondamentale per dare qualche risposta e soprattutto rassicurazione in più ai commercianti, letteralmente disperati per le conseguenze economiche del lockdown. E sperando che il prossimo Dpcm del Governo dia qualche motivo in più per essere un ottimisti sulla ripartenza del Paese. Di conseguenza anche di Civitavecchia.