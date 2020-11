Civitavecchia, il nuovo dpcm in arrivo ferma tutte le crociere

Le crociere, che dallo scorso 16 agosto avevano cominciato a far rivivere il porto di Civitavecchia, potrebbero rifermarsi. Questo almeno quanto previsto nella bozza del nuovo Dpcm che dovrebbe essere firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte nelle prossime ore. Al fine, infatti, di contrastare il diffondersi del Covid, la bozza del Dpcm prevede lo stop delle navi da crociera di bandiera italiana.

«Il provvedimento, in vigore dalla data di adozione del decreto - si legge nella bozza - fa salve le crociere in atto entro l’8 novembre. È inoltre consentito alle navi di bandiera estera impiegate in servizi di crociera l’ingresso nei porti italiani esclusivamente ai fini della sosta inoperosa».

Una decisione, che se verrà confermata, darà un altro duro colpo a un settore che per ripartire aveva adottato una serie di protocolli rigidissimi per tutelare la sicurezza di passeggeri ed equipaggi. E sarà un colpo ancora più duro per lo scalo di Civitavecchia che stava lentamente ritornando, per quanto riguarda le crociere, a una lenta normalità.

