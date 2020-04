© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il virus non allenta la morsa sui cluster cittadini e i 6 casi di contagio riportati nel bollettino regionale di ieri sono collegati al San Paolo e alle Residenze sanitarie assistite, dove in questi giorni si è posta maggiore attenzione.Nel reparto di Medicina del San Paolo sono risultati positivi 2 pazienti, uno residente a Civitavecchia e l'altro ad Allumiere. A questi vanno aggiunti 4 infermieri che operano nelle Rsa. Ne è risultato 1 a Madonna del Rosario, primo cluster cittadino e struttura dalla quale si è diffuso il contagio all'interno del San Paolo, 2 al Quinta Stella, 1 a Bellosguardo, all'interno del quale ieri mattina c'è stato un sopralluogo del team del Dipartimento di Prevenzione della Asl Roma 4. C'è anche una notizia positiva. Il bollettino regionale ha annunciato la guarigione di un uomo di 53 anni di Civitavecchia.La giornata di ieri per la dirigenza della Asl Roma 4 è stata all'insegna dei controlli nelle case di riposo per anziani, le strutture che attualmente risultano più colpite. Dopo il cluster di Madonna del Rosario, a preoccupare è la situazione di altre due strutture, quella di Bellosguardo nel quartiere San Gordiano e quella di Tolfa, Quinta Stella. A Bellosguardo, dove da venerdì scorso sono partiti i controlli con i primi tamponi sugli operatori e l'isolamento dei residenti con sintomi influenzali, nella mattina di ieri i tecnici del Dipartimento di Prevenzione hanno effettuato un sopralluogo della struttura e monitorato le condizioni di salute degli ospiti presenti. Al momento sull'esito della verifica vige il massimo riserbo anche perché si è in attesa dei responsi dei tamponi effettuati e di concludere il controllo su tutto il personale e i residenti. Avviati i controlli anche nell'Rsa collinare Quinta Stella dove sono risultate positive 2 infermiere. Saranno le verifiche che condurranno i tecnici della Prevenzione e gli esperti delle commissioni distrettuali, attivate la scorsa settimana proprio per monitorare la situazione delle strutture sanitarie e socio assistenziali, a fotografare le condizioni di salute degli ospiti. Se calano, quindi, i casi di contagio in città aumentano però quelli collegati ai cluster già attivi e vengono alla luce nuove situazioni preoccupanti nelle strutture per anziani, la categoria più colpita dal virus. Ora l'attenzione è posta sulle due nuove strutture in cui, a seguito dei controlli, sono emersi positivi tra i dipendenti, ma solo dall'esito del controllo di tutti i pazienti e addetti si potrà capire se si sono creati nuovi focolai.