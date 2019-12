I metalmeccanici del Porto tornano a chiedere garanzie sul loro futuro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continua la protesta dei metalmeccanici disoccupati del porto di Civitavecchia che questa mattina sono tornati a radunarsi fuori della sede dell'Autorità Portuale per chiedere garanzie sulla loro ricollocazione e sul futuro che attende l'ex cantiere Privilege. Il segretario generale dell'Authority, Roberta Macii, nel corso del sit in ha incotrato il segretario Fiom/Cgil Giuseppe Casafina, al quale ha annunciato di aver convocato per la prossima settimana i rappresentanti della società Royalton, la holding maltese che ha acquistato all'asta lo scafo del P430 e i magazzini annessi in località Mattonara, per cercare di concludere l'accordo. Ma nel frattempo i metalmeccanici, rimasti senza ammortizzatori sociali, chiedono subito di essere occupati. .A dare solidarietà alla categoria anche il sindaco Ernesto Tedesco che ha detto ai disoccupati: .Sull'edizione cartacea di domani de "Il Messaggero" un ampio servizio.