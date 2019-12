I dipendenti dell'Autorità portuale dichiarano lo sciopero

Le organizzazioni si dicono preoccupate per il calo dei traffici, i continui contenziosi, la mancata promozione del porto e la conseguente criticità di tenuta dei conti dell’ente. Ma non solo, lamentano anche difficoltà nelle relazioni sindacali, spesso dilatate nel tempo, e carenti delle procedure di informazione consultazione e condivisione.

Infine c’è apprensione da parte dei lavoratori dell’Adsp per l’incertezza dell’ennesimo tentativo di riorganizzazione degli uffici. .





Il 2020 si aprirà all’insegna dello sciopero di 24 ore dei dipendenti dell’Autorità portuale fissato per il 15 gennaio. Per la prima volta tutte le sigle sindacali che rappresentano gli oltre 100 lavoratori di Molo Vespucci, ovvero Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Mare, hanno proclamato lo stato di agitazione, subito dopo l’assemblea del personale del 19 dicembre, non contro provvedimenti nazionali, ma puntando il dito verso la gestione dell’ente.