© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aiuti e buoni spesa, tutto pronto per la fase due. Il Comune di Civitavecchia ha pubblicato il secondo bando per accedere a dei fondi per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità e di farmaci. La prima tranche, quella garantita dai soldi resi disponibili da Governo centrale, ha visto la soddisfazione di una platea di 336 nuclei familiari. Di cui, dalle stime fatte dal Pincio, la media è quella di tre unità per famiglia.«Ma stiamo preparando un altro bando perché sono avanzati dei fondi rivela l'assessore ai servizi sociali Alessandra Riccetti parliamo di circa 200 mila euro. Poi c'è un ulteriore tesoretto da 100 mila euro messo a disposizione da Enel. Insomma, pubblicheremo a breve un altro avviso, stavolta i paletti saranno meno stringenti rispetto al primo bando». Che era rivolto essenzialmente a chi non aveva alcun reddito e a chi era andato in crisi profonda a causa dell'emergenza da Coronavirus.In attesa della seconda tornata di buoni spesa con i fondi di Governo ed Enel, c'è già un altro bando a cui le persone in difficoltà possono rivolgersi. E' quello caratterizzato dai soldi messi a disposizione dalla Regione Lazio, poco più di 210 mila euro. «Qui la platea sarà più ampia fa sapere l'assessore -. L'avviso infatti si rivolge anche a coloro i quali hanno, per fare un esempio, il reddito di cittadinanza o una piccola pensione. E' rivolto ai residenti ma anche ai domiciliati a Civitavecchia». La determinazione del buono è calcolata giornalmente e in base al numero e alla tipologia dei componenti del nucleo familiare. Il buono spesa non potrà superare l'importo massimo di 100 euro settimanali. Il limite di reddito per potervi accedere sarà determinato dall'importo complessivo mensile delle risorse economiche di cui dispone il nucleo famigliare. Per una persona, il reddito al mese deve essere pari o inferiore a 460 euro, per due unità pari o inferiore a 720 euro e così via.Intanto si fanno i conti anche sugli aiuti sotto forma di pacchi di generi alimentari consegnati dalla Protezione Civile. «Sostegni che sono arrivati a più di 500 famiglie conclude la Riccetti un numero che ci deve far riflettere perché si parla in questo caso di persone indigenti, che vivono in una condizione di criticità personale, a prescindere dall'emergenza relativa al Covid-19».