Grasso: «Contro i vandali una città piena di telecamere»

«Da due mesi stiamo lavorando alla progettazione di un sistema di videosorveglianza capillare di tutta la città che farà di Civitavecchia una sorta di Grande fratello». A parlare dopo i recenti episodi di vandalismo che hanno danneggiato decorazioni natalizie e perfino i bagni di viale Garibaldi da poco riaperti, è il vice sindaco Massimiliano Grasso che ha tra le deleghe anche quella all'Innovazione tecnologica e alla Sicurezza. Il sindaco Ernesto Tedesco ha parlato di un 2020 che avrà la videosorveglianza tra le priorità e Grasso spiega come. «Abbiamo in mente un progetto sul modello di quello adottato anni fa in porto. Tutta l'area dello scalo afferma il vice sindaco è monitorata da 500 telecamere collegate a una centrale operativa attiva 24 ore su 24. Un sistema che si è rivelato utile sia per prevenire che per reprimere».Per Civitavecchia, dove attualmente esistono circa 70 telecamere di sorveglianza funzionanti, dislocate perlopiù nei principali edifici pubblici in centro, l'amministrazione sta studiando un sistema concentrico, da inserire nel master plan della Smart City, che partendo dalle zone centrali arrivi a coprire anche le periferie. «Si tratta di un piano strategico per arrivare a una Civitavecchia Smart prosegue Grasso che parte dall'illuminazione pubblica creando una griglia di pali della luce intelligenti dotati di impianti di videosorveglianza e collegato alla gestione dei varchi elettronici delle ztl. Certo, non è un progetto che il Pincio può realizzare con fondi comunali, dovrà essere fatto in partenariato pubblico-privato. Per questo entro giugno verrà presentato un project financing dove il privato potrà rientrare dell'investimento con i guadagni dell'illuminazione, mentre i cittadini avranno come vantaggio anche la possibilità, visto che sarà un sistema integrato, di scaricare app utili per la mobilità. Ad esempio, è prevista un'apposita applicazione per i telefonini che, grazie all'occhio delle telecamere dislocate sul territorio, potrà individuare parcheggi disponibili in centro e segnalarli all'utente».