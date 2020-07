© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli clonano, con una telefonata, la nuova carta bancomat, che era ancora in attesa di ricevere e con un prelievo, eseguito in uno sportello bancomat di Napoli, gli svuotano il conto corrente. Vittima dell'ultima, ingegnosa truffa, un uomo residente a Santa Marinella, raggirato insieme alla sua compagna, tanto da aver entrambi, inconsapevolmente, fornito il pin e i dati riservati di accesso dell'App di home banking, permettendo ai malfattori di eseguire il prelievo.La vicenda, sulla quale indagano i carabinieri di Santa Marinella, è inquietante. L'uomo raggirato, infatti, solo pochi giorni fa si era recato nella filiale del suo istituto di credito a Civitavecchia per richiedere una nuova carta bancomat e gli impiegati lo avevano informato che, di lì a poco, sarebbe stato contattato per completare la procedura di attivazione on line. Quando, lunedì, alla terza telefonata ricevuta da un numero di cellulare non memorizzato, ha deciso di richiamare, dall'altro capo gli ha risposto un uomo con uno spiccato accento campano, che spacciandosi per un dipendente della sua banca, lo ha invitato a seguire passo passo le sue indicazioni per sbloccare i codici di sicurezza della sua app e rendere operativa la nuova carta bancomat. In effetti, gli sms ricevuti durante il colloquio, altro particolare sul quale occorrerà far luce, provenivano proprio dal suo istituto di credito e pertanto la procedura seguita appariva del tutto regolare. La telefonata è poi terminata con la conferma che la carta sarebbe stata recapitata al suo indirizzo, perfettamente noto ai truffatori, entro venerdì.Pochi minuti dopo però la brutta sorpresa. Dall'app del suo telefonino il malcapitato ha scoperto che qualcuno era riuscito a entrare nel suo conto corrente e ad appropriarsi di tutti i suoi risparmi. Una, fra tutte, la domanda che più ha lasciato sconcertata la giovane coppia truffata: come facevano i malviventi che li hanno contattati a sapere che erano in procinto di ottenere la nuova carta bancomat?