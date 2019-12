Furto da Maury's a Civitavecchia, il bottino è di 15 mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è affatto vero che a Natale tutti diventano più buoni, come recita un celebre adagio. Sicuramente non lo sono i tre malviventi che l'altra notte si sono introdotti all'interno del magazzino Maury's di via delle Vigne in zona industriale e hanno portato via la bellezza di 15 mila euro. Un furto messo a segno da professionisti, considerato i ladri hanno agito con grande abilità e proteggendo i loro volti dalle telecamere a circuito chiuso prsenti nel locale. Insomma, per i carabinieri, che indagano sull'episodio, risalire ai responsabili sarà tutt'altro che semplice.Ad accorgersi del colpo sono stati ieri mattina i commessi quando hanno aperto il negozio. Nel locale c'era infatti un grosso buco nel muro fatto probabilmente con dei picconi. Una volta dentro il locale, i tre (il numero è certo, proprio perché ci sono le riprese del circuito di videosorveglianza interna) malintenzionati si sono avvicinati alla cassaforte e sono riusciti ad aprirla utilizzando un frullino. A quel punto è stato un gioco da ragazzi impossessarsi dei circa 15 mila euro che vi erano custoditi, frutto degli incassi di questi giorni, naturalmente sostanziosi visto che siamo a ridosso del Natale.Un furto da professionisti, come si diceva, vista l'abilità dei ladri prima a sfondare il muro e poi ad aprire la cassaforte. I carabinieri si sono messi subito all'opera, ma sarà complicato individuare ui colpevoli. La speranza è di trovare qualche elemento visionando le telecamere e attraverso le analisi del reparto scientifico. Probabile, tra l'altro, che i malviventi non siano della zona, anche perché di colpi effettuati con questa tecnica recentemente a Civitavecchia e dintorni non ne risultano.