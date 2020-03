Fila per donare il sangue all'Avis di Civitavecchia: "Nessuna paura"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bello il segnale di solidarietà offerto dai civitavecchiesi, che stamani si sono ritrovati in coda presso la sede dell’Avis per donare il sangue.Nel Lazio c’è una carenza assoluta di plasma e ogni contributo è ben accetto, tanto che la Regione ha indetto una campagna di sensibilizzazione per invitare le persone a donare.Alla sezione Villotti oggi c’è stato il pienone. Nessuna paura di contagio: dalla stessa Avis assicurano che si dona in tutta sicurezza. In ogni caso, tutti o quasi si sono presentati con la mascherine per offrire un piccolo contributo che in questo momento diventa preziosissimo. Senza paura di contgiarsi, come affermano gli stessi donatori in coro. Pazienza da parte loro e personale medico-infermieristico incessantemente al lavoro. Una bella scena quella a cui si è assistito nei locali del San Paolo, al punto che il personale si è visto costretto a fissare appuntamenti per domani: a un certo punto il plasma deve essere trasportato e dunque la sezione non può più ricevere.