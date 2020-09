Civitavecchia, fiamme su una piccola imbarcazione nel porto storico

Una nube di fumo nero si è levata nel primo pomeriggio dal porto storico. Non era però il fumo delle navi in manovra ma un incendio divampato, per cause in corso di accertamento, su una piccola imbarcazione ormeggiata ai pontili Ulisse, proprio di fronte alla storica porta Livorno.

empestivo l'intervento dei nostromi della Capitaneria di porto che hanno circoscritto l'area, in attesa dei vigili del fuoco che in pochi minuti hanno domato le fiamme. L'incendio si è concluso in pochi minuti ma la fumata nera ha richiamato la curiosità dei passanti e dei tanti civitavecchiesi che abitano sul lungoporto Gramsci e che hanno immortalato la scena e la hanno postato sui social network. © RIPRODUZIONE RISERVATA