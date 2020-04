© RIPRODUZIONE RISERVATA

Posti di blocco sulle principali vie d'accesso in città. I controlli per questo week end di Pasqua sono scattati già da venerdì sera e proseguiti per tutta la giornata di ieri. Polizia e carabinieri si sono piazzati soprattutto sulla statale Aurelia e alle uscite dell'autostrada A12, per verificare che non ci fossero persone che si siano spostate dalle proprie residenze per andare a trascorrere le feste di Pasqua da amici o parenti su litorale. Aspetto quest'ultimo, che ha riguardato principalmente Santa Marinella, dove ci sono parecchi appartamenti che, soprattutto i romani, utilizzano come seconda casa al mare. A Civitavecchia, ieri mattina è stato testato il drone che verrà utilizzato, dai prossimi giorni sul territorio comunale. Il dispositivo si è alzato in volo a largo d'Ardia, alla presenza del sindaco Ernesto Tedesco e del comandante di Polizia locale, Ivano Berti. È stato pilotato da personale appositamente formato e qualificato. Potrà essere utilizzato per diverse necessità di sicurezza, ma soprattutto nei prossimi giorni sarà lo strumento principale per verificare il rispetto delle misure e delle ordinanze sull'emergenza Covid-19. Verrà utilizzato soprattutto a Pasquetta, nelle zone dove solitamente i civitavecchiesi vanno a fare le classiche scampagnate. Il drone può filmare, scattare foto e dare quindi la possibilità alla Polizia locale di documentare con immagini di alta qualità eventuali infrazioni, compresi gli assembramenti, o situazioni di pericolo. «Voglio sperare che questo tipo di dotazione sia utile più per deterrenza che per repressione», ha commentato il sindaco. Posti di blocco e controlli a tappeto proseguiranno comunque anche nelle prossime giornate di festa, nella speranza che il risultato sia lo stesso di venerdì e sabato: nessun trasgressore trovato.