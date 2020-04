Non resta a casa ed esce per raccogliere asparagi ma finsce in un dirupo e si ferisce gravemente. E' finito in ospedale con il cranio fracassato e ora rischia anche una denuncia un ottantenne di Santa Marinella che stamattina aveva deciso di trascorrere la Pasquetta in campagna per dedicarsi ad uno dei suoi passatempi preferiti. L'anziano, che abita nell'entroterra della cittadina balneare e che in realtà non si era allontanato molto dalla sua abitazione, all'impovviso ha perso l'equilibrio, finendo in un dirupo e sbattendo violentemente la testa su alcune rocce. Se non avesse portato con sé il telefono cellulare, forse il pensionato sarebbe morto dissanguato. © RIPRODUZIONE RISERVATA