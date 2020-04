© RIPRODUZIONE RISERVATA

Realizzati a tempo di record 32 loculi al cimitero di Santa Marinella. A dare la notizia è il sindaco Pietro Tidei. Nella struttura cimiteriale, ormai in emergenza da molti anni, erano rimasti disponibili solo sei loculi. Purtroppo, la ditta che aveva vinto la gara d’appalto per la realizzazione di 40 sepolture, avendo la sede a Brescia, era stata precettata dalla Regione Lombardia per sopperire alle drammatiche urgenze dovute ai numerosi decessi ti per Covid 19 avvenuti nei comuni del Nord d’Italia. L’impresa, di conseguenza, non aveva potuto, suo malgrado, rispettare i tempi di consegna per i moduli necessari al cimitero della cittadina balneare.«Non vogliamo più trovarci in questa situazione – afferma il sindaco – per questo motivo ringrazio l’ufficio tecnico che, nonostante il momento critico, ha provveduto in breve tempo, all’espletamento dell’iter burocratico per l’affidamento dei lavori in somma urgenza».Per il primo cittadino, la questione relativa alla mancanza di sufficienti tombe per far fronte alle richieste di sepolture, potrà essere superata solo con la costruzione di ben 3.500 nuovi loculi, attraverso la procedura del project financing, a costo zero per le casse del Comune, ma con l’affidamento alla società vincitrice del bando anche di una gestione almeno ventennale del cimitero comunale di Santa Marinella.