Francesco Totti “firma” gli aiuti per l’ospedale San Paolo di Civitavecchia. La notizia è di oggi pomeriggio e prende le mosse da una diretta Instagram durante la quale uno dei proprietari dell’“Isola del Pescatore” di Santa Severa, Stefano Quartieri, in collegamento con l’ex capitano della Roma, è riuscito a strappare il sì del Pupone all’autografo su due magliette che proprio Quartieri, una decina di giorni fa, aveva messo a disposizione dell’avvocato Fabrizio Lungarini e della sua raccolta fondi per l’ospedale di Civitavecchia. Le due maglie giallorosse – una delle quali risalente al match di Champions League del novembre 2014 all’Etihad Stadium di Manchester con Totti autore di un gol in pallonetto contro il City di Pellegrini – sono state messe all’asta e hanno "fruttato" 1200 euro, un piccolo tesoretto che è già stato accreditato sul conto ad hoc creato sulla piattaforma “GoFundMe” per l'emergenza Coronavirus.In collegamento Instagram con Stefano Quartieri (i due si conoscono bene essendo Totti uno dei tanti clienti vip del ristorante del litorale a nord di Roma), l'ex capitano giallorosso ha promesso ai due vincitori – il consigliere comunale del comune di Civitavecchia, Alessandro D’Amico e Alberto Arcadi – che, una volta tornati alla normalità, li avrebbe incontrati al ristorante per i ringraziamenti e l’autografo sulle maglie. «Ringrazio il capitano della Roma – ha detto l’avvocato Lungarini – che ancora una volta, se mai ce ne fosse stato il bisogno, ha dimostrato di essere un campione anche fuori dal campo. Ringrazio inoltre i due vincitori e le loro famiglie. Un regalo di Pasqua enorme per noi, una perla rara donata alla città».Creata l’11 marzo all’inizio dell’emergenza da Covid-19, la campagna solidale ha quasi raggiunto la cifra di 130mila euro. «Mancano poche ore, si può ancora donare», prosegue Lungarini, «in questi giorni così difficili, la città di Civitavecchia, i civitavecchiesi stanno dimostrando di avere un cuore enorme». Circa 3mila le donazioni sin qui raccolte. Fra cui adesso quella con la "firma" di Francesco Totti, uno che, quanto a beneficienza, è sempre stato e continua a essere in prima linea.