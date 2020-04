Civitavecchia, Gigi Veleno guarito dal virus torna a casa e dedica agli amici una poesia in dialetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mentre aumentano i casi di guariti da Covid 19, un messaggio di speranza arriva da Luigi De Angelis, 74enne civitavecchiese, conosciuto in città col soprannome di “Gigi Veleno”. Luigi De Angelis è tra quelli che ce l’hanno fatta a sconfiggere il virus e dopo due mesi di ricoveri, tra l’ospedale di Civitavecchia, il Gemelli e la Columbus ieri è tornato a casa.Grande amante delle tradizioni civitavecchiesi, membro della Società storica e custode della Casa della Memoria, Gigi Veleno ha voluto dare il suo primo buongiorno da casa alle centinaia di amici che in questo brutto periodo lo hanno incoraggiato su Facebook. E lo ha fatto scrivendo e pubblicando una simpatica poesia, rigorosamente in dialetto, per celebrare il suo ritorno a casa e contemporaneamente il primo giorno di sole dopo tanta pioggia.“Ogge adè tornato ’r sole /È ’r Signore che lo vole/De gioja l’aria adè invasa/Adè ’r primo risvejo a casa/E tutto me sorride ‘ntorno/de core ve auguro bongiorno”.Un buongiorno in rima che in pochi minuti ha già collezionato tantissimi like e commenti.