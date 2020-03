© RIPRODUZIONE RISERVATA

Di necessità virtù. In tempi bui come questi, per vendere ci si deve davvero ingegnare. La quarantena forzata a causa del Coronavirus sta mettendo a dura prova il Paese. Se si mette un attimo da parte l'aspetto sanitario (sia per ciò che riguarda i decessi che gli ammalati e gli sforzi immani prodotti da medici e infermieri), chi se la passa peggio sono i commercianti, i quali hanno dovuto giocoforza chiudere momentaneamente bottega. Ma in una fase così critica e infelice vince, sarebbe meglio dire sopravvive, chi non si perde d'animo e crea l'entrata anche in condizioni di grandissima difficoltà.LA TROVATAA Civitavecchia per esempio sono davvero tante le realtà legate alla ristorazione che stanno dando prova di grande capacità di adattamento. C'è chi punta sulla consegna a domicilio classica, sfruttando l'opzione telefonica per l'ordine, chi invece si affida ai canali social per attrarre la clientela. Infine lavorano anche i più moderni, che si appoggiano a una app per fornire tutte le indicazioni sul menù per l'ordinazione. Appartiene a questa categoria il MaMa Cafè, un locale che si trova al Ghetto: «Stiamo cercando di adattarci a questa situazione incredibile racconta Maurizio Mauro, il titolare del locale ma è dura. Le consegne da asporto ci permettono di non restare completamente fermi. Però riscontriamo un certo movimento. Sabato sera abbiamo avuto il record di prenotazioni. Ci chiamano tanti giovani, ma anche diverse famiglie». Il sistema non è poi così complicato: basta scaricare una applicazione dal cellulare (si chiama Just eat), inserire il proprio indirizzo di casa nel motore di ricerca e vedere tutti i locali che effettuano il servizio nelle nostre vicinanze. Da lì si sceglie quello preferito e si effettua l'ordine, tutto con carta di credito. Il runner arriva a casa, lascia le pizze ordinate davanti alla porta e se ne va (il pagamento infatti è stato già effettuato via web).METODI GIÀ SPERIMENTATI«Noi invece ci affidiamo ai social e al tam tam che si genera afferma Fabio Arciprete, gestore del locale Glamour Cafè, vicino al Porto -. Pubblichiamo i menù direttamente su Facebook sperando nel passaparola. Le consegne le facciamo dalle 20 alle 24». Fra i locali che effettuano il medesimo servizio ci sono il ristorante lo Stuzzichino, La casa della pizza, pizzeria San Gordiano, Rainbow pizzeria, pizzeria Senza Pensieri, Pizza a Spicchi, pizzeria Pizza100celle, Mastrotitta, pizzeria Lo Zodiaco, pizzeria la Pierona, Bistrot 34.NON MANCANO I DOLCINon solo pranzi e cene, però, si lavora anche sui dolci: «Facciamo consegne a domicilio anche di pizze di pasqua racconta Fabrizio Feuli, storico titolare dell'omonima Pasticceria le abbiamo preparate due settimane fa, prima che ci fosse questa emergenza. E poi stiamo consegnando diverse torte di compleanno, proprio ieri (domenica, ndc) una al cioccolato per un 18esimo. Il desiderio di festeggiarlo, almeno in famiglia c'è sempre». Ecco altri esercizi che fanno servizio a domicilio: La Bottega del Dachilù, il Tagliere dei sapori, Caffè Dei Portici, Gelateria Millennium, Chalet Del Pincio, Pasticceria e Gastronomia La Fontana, Pasticceria Impastato, Cioccolart, Caffè Pasticceria Smeraglia, Caffè Elio Peroni.