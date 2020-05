© RIPRODUZIONE RISERVATA

Entro il 15 maggio il reparto Covid del San Paolo dovrà chiudere. A fissare la data è stata la Regione, che ha comunicato alle Aziende sanitarie locali del Lazio quale sarà l'organizzazione della rete ospedaliera durante la delicata fase 2. Passate le settimane dell'emergenza, quelle in cui i pazienti positivi aumentavano di giorno in giorno e il reparto di isolamento, allestito in poche ore, accoglieva malati di continuo, ora che la lista dei guariti ha superato quella dei malati e le condizioni di salute di chi è ricoverato stanno migliorando, è possibile pensare a come riorganizzare le attività sanitarie convivendo con il virus. «Pian piano - dice il direttore sanitario del San Paolo, Antonio Carbone - l'ospedale tornerà alla normalità. Ma ci vuole tempo e cautela. La parola d'ordine è garantire massima sicurezza a chi lavora e ai pazienti».La nuova fase prenderà le mosse solo dopo la chiusura del reparto Covid e il ripristino delle normali attività dei reparti di Medicina, Chirurgia e Ortopedia (questi ultimi sono stati accorpati proprio per fare spazio alle attività connesse all'unità Covid). «Attualmente nell'unità sono ricoverati 7 pazienti: 3 sono in attesa dell'esito del secondo tampone; 4 sono ancora positivi. Valuteremo in questi giorni il da farsi, in base alle condizioni cliniche dei degenti e alla possibilità che si negativizzino, se trasferirli altrove all'interno della rete Covid di nostro riferimento o addirittura dimetterli». In questi giorni, per esempio, è tornato a casa un uomo di 97 anni che, sconfitto il virus, è potuto tornare dalla sua famiglia. «Quando avremo svuotato il reparto - continua Carbone - si procederà con la sanificazione e poi a far tornare le unità di Chirurgia e Ortopedia nei loro spazi. Per espletare tutte le attività necessarie ci vorrà almeno una settimana». Trascorso questo tempo, il San Paolo potrà dirsi fuori dalla rete regionale Covid e i pazienti positivi che necessiteranno di ricovero saranno dirottati nei centri romani rimasti attivi.A questo punto inizierà la frase 2 per il San Paolo con la ripresa delle attività di routine, come le visite ambulatoriali e gli interventi di week e day surgery. «Per gli utenti che si dovranno sottoporre a visita - spiega il direttore sanitario - ci sono regole ben precise. Innanzitutto non potranno venire accompagnati e 24 ore prima della visita saranno contattati per un ceck up telefonico durante il quale l'operatore annoterà lo stato di salute. All'ingresso verrà sottoposto a termoscanner e gli orari degli appuntamenti verranno dati distanziati per impedire assembramenti nelle sale d'attesa, dove stiamo posizionando strisce verdi a terra per delimitare le misure i distanza. Per il momento alcune prestazioni saranno effettuate nel poliambulatorio di via Etruria». Questo, perché la piastra ambulatoriale del San Paolo, riconvertita durante l'emergenza a postazione per chi è in attesa di esito del tampone, manterrà la funzione di bacino per isolare i sospetti. «Verrà ancora utilizzata anche la tenda pretriage - aggiunge Carbone - questo per valutare i pazienti che arriveranno in Pronto soccorso: se presenteranno sintomi sospetti, saranno sottoposti a test. Inoltre, in ogni reparto verranno riservati posti letto di isolamento per i casi ritenuti sospetti». Gli ingressi rimarranno contingentati: non saranno quindi ancora possibili visite ai parenti ricoverati e chi accederà sarà sottoposto a termoscanner. Insomma, il San Paolo si appresta a tornare alla normalità, ma con tutte le cautele e le precauzioni del caso.