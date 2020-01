© RIPRODUZIONE RISERVATA

Proseguono a gonfie vele le prove del concertino (il secondo violino di un'orchestra), cioè di Maria Letizia Beneduce con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo. A poco più di una settimana dall'inizio del Festival della canzone italiana, aumentano le ore di lavoro sul palco del teatro Ariston e sale l'adrenalina di cantanti e musicisti che, come la bionda violinista civitavecchiese, accompagneranno i brani in gara sempre e rigorosamente dal vivo. «E' dura aveva detto Maria Letizia Beneduce in un'intervista di qualche giorno fa si provano le canzoni in gara e i brani degli ospiti per tante ore perché tutto deve essere perfetto in diretta. Ma a darmi forza è la mia famiglia, il tifo che i civitavecchiesi fanno per me e che mi testimoniano con messaggini e telefonate. E poi c'è il calore dei miei meravigliosi colleghi del Comune che mi supportano da lontano».Un calore che i colleghi di Palazzo del Pincio hanno voluto far sentire con un video dedicato alla loro musicista preferita. Giovedì scorso, al termine di una riunione nella sala Cutuli, alcune decine di comunali (molti dei quali avevano partecipato a dicembre alla riuscita pastorella in aula Pucci diretta dalla stessa Beneduce), hanno intonato lo spot di Sanremo. Ma non solo. Per farlo arrivare fino in Liguria alla loro beniamina, lo hanno postato su Facebook montandolo con una foto del conduttore Amadeus e di Maria Letizia. Un modo simpatico per fare un divertente in bocca al lupo alla collega (lo scorso anno per partecipare alla kermesse prese 5 settimane di aspettativa non retribuita) al quale hanno preso parte oltre ai dipendenti anche il sindaco Ernesto Tedesco e l'assessore Claudia Pescatori. «Una sorpresa che mi ha davvero commosso ha commentato ieri la Beneduce e che non mi aspettavo. Sono stati davvero carini, oltre che molto intonati. Per questo ho voluto ricambiare, il bel gesto d'affetto». Come? Facendo salutare tutti i comunali dall'Ariston proprio da Amadeus durante una pausa delle prove.